Tvzap.it - Morta a 22 anni per un banale intervento chirurgico: cos’è successo

Una ragazza di 22, Margaret Spada, originaria di Lentini (in provincia di Siracusa) èper un. Margaret si era recata a Roma per undi rinoplastica presso una clinica che aveva scelto dopo aver scoperto il medico tramite annunci sponsorizzati su TikTok. Ciò che doveva essere un semplice "ritocco" si è trasformato in un dramma.

a 22per unMargaret Spada aveva il desiderio di migliorare il proprio aspetto estetico con undi rinoplastica. Aveva contattato il chirurgo dopo aver visto una sua inserzione su TikTok, si era convinta che fosse quello giusto, e col fidanzato era partita il 4 novembre per quello che doveva essere undi routine.