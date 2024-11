Sport.quotidiano.net - Moise Kean, la tripletta al Verona vale una carta speciale su Ea Fc25

Firenze, 13 novembre 2024 –è l’uomo del momento. Il centravanti viola, dopo larealizzata domenica scorsa al, ha confermato di essere uno degli acquisti più indovinati delle ultime stagioni, un giocatore fondamentale per la squadra di Palladino. Del suo inizio straordinario si sono accorti anche gli sviluppatori di Ea, il celebre videogame di calcio che raduna migliaia di appassionati in tutto il mondo. E così l’attaccante è finito all’interno del Team of The Week di questa settimana, la squadra che racchiude i migliori giocatori dell’ultimo turno dei principali campionati di tutto il mondo. Laè già disponibile sul mercato e può essere utilizzata da tutti coloro che giocano ad Ultimate Team. Breve spiegazione per chi non conosce il gioco: questa modalità consente di creare una propria squadra utilizzando crediti virtuali con i quali si possono acquistare le carte-giocatori.