Il Golden Power in un mondo in subbuglio spiegato da Garofoli

Che gli investimenti esteri non entrino in contrapposizione con gli interessi strategici nazionali è questione di sicurezza nazionale. Ma lo è anche la stessa capacità di attirare investimenti esteri, in particolar modo per l’Italia, contraddistinta da un tessuto imprenditoriale particolare – si parla di “nanismo” per la forte presenza di piccole e medie imprese. A sottolinearlo è Roberto, presidente di sezione al Consiglio di Stato, che disi è occupato anche da sottosegretario alla presidenza del Consiglio durante il governo Draghi occupandosi delle modifiche procedimentali come la pre-notifica.L’evento a Torinoha parlato ieri sera all’Energy Center di Torino in occasione dell’evento “Il ruolo dello Stato nella protezione degli asset strategici”. È stata l’occasione per la presentazione del rapporto “Conoscere per tutelare Spunti di metodo per una più efficace individuazione degli asset strategici in tema di sicurezza cibernetica”, un progetto della sezione Piemonte e Valle d’Aosta della Sioi, in partenariato con il Politecnico di Torino, finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.