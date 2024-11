Tvplay.it - Batosta nerazzurra, l’infortunio gela tutti: la diagnosi può cambiare la lotta scudetto

Leggi su Tvplay.it

In queste ore, di fatto, bisogna registrare un infortunio che potrebbel’interadi quest’anno.Nell’ultimo turno di campionato ci sono stati diveri risultati davvero importanti. Uno suè stato sicuramente il pari tra l’Inter ed il Napoli. Con questo pareggio rimediato allo Stadio San Siro, infatti, il team agli ordini di Antonio Conte hanno confermato il proprio primato in solitaria.: lapuòla(LaPresse) tvplay.itIl Napoli, infatti, guida la classifica della Serie A, anche se con un solo punto di vantaggio su ben quattro squadre: Inter, Atalanta, Lazio e Fiorentina. Mentre la Juventus di Thiago Motta è sì sesta in campionato, ma ha solo due punti di distacco dal team partenopeo guidato da Antonio Conte.