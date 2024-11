Ilrestodelcarlino.it - Accusato dell’omicidio dell’ex fidanzata, c’è la condanna per i maltrattamenti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fermo, 13 novembre 2024 – Colpevole di aver picchiato e minacciato la sua exfrancese di 22 anni Auriane Leisne in più occasioni. E’ quanto decretato dalla Corte d’Appello di Grenoble che ieri ha confermato ladi primo grado di sei mesi di reclusione per Sohaib Teima, il 21enne fermano di origini egiziane,anchedella sua ex, trovata morta il 5 aprile in una chiesetta diroccata di Equilivaz a La Salle, in Valle d’Aosta. Durante la requisitoria la Procura generale aveva chiesto un aumento della pena e laa 18 mesi, mentre il difensore del ragazzo, l’avvocato Antoine Barret, l’assoluzione. Il fascicolo era stato aperto a seguito della denuncia formulata dalla sua ex per diversi episodi che si sarebbero consumati nel periodo che va dal 2022 al 2024.