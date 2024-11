Gaeta.it - A Lecce si chiude un caso di violenza sessuale: l’imputato sparisce nel nulla

Facebook WhatsAppTwitter Uncontroverso di presunta, avvenuto in un villaggio turistico di Otranto, ha visto la gup di, Anna Paola Capano, pronunciare una sentenza di non luogo a procedere., un cubano di 27 anni residente a Milano, è risultato irreperibile durante il procedimento. La situazione ha sollevato interrogativi sulla possibilità di condurre un processo equo in assenza del presunto responsabile.La vicenda del presunto abusoIl fatto risale al 26 agosto 2022, quando una ragazzina di 12 anni, in vacanza con la famiglia, ha denunciato di essere stata molestata all’interno di un villaggio turistico dove lavorava l’animatore. Secondo le accuse, l’uomo avrebbe offerto un drink alla giovane, procurandole una condizione di stordimento, per poi palpeggiarla e abusare di lei in un bagno del complesso.