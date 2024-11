Nordcorea ratifica accordo di difesa reciproca con la Russia

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 12 nov. (askanews) – Il leader supremono Kim Jong Un ha firmato lo strumento didel “Trattato di partenariato strategico globale” con la, che lui stesso aveva stretto a Pyongyang con il presidente russo Vladimir Putin. Lo riferisce oggi l’agenzia di stampa ufficialena KCNA. Laè avvenuta ieri con un decreto emesso dallo stesso Kim. Invece, da parte russa, Putin aveva promulgato già sabato l’, che tra l’altro prevede una clausola di. Secondo la KCNA, l’entrerà formalmente in vigore dal momento in cui ci sarà “lo scambio degli strumenti ditra i due paesi”. Dopo la firma dell’, la Corea del Nord ha anche inviato in, nella regione di Kursk, propri soldati – secondo gli Usa e la Corea del Sud circa 10mila – per un possibile impiego nel conflitto con l’Ucraina.