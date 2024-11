Glieroidelcalcio.com - Andriy Shevchenko: “Caro Milan, grazie per aver creduto in me”

Leggi l'articolo completo su Glieroidelcalcio.com

è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano. Il riconoscimento l’ha ricevuto nell’Auditorium del Centro Tecnico Federale di Coverciano. L’ucraino con ilha vinto tutto, in Italia ed in Europa ed ha conquistato il Pallone d’Oro nel 2004. L’Eroe dell’Old Trafford ha voluto ringraziare il calcio italiano con una lettera, queste le sue parole.La lettera dicalcio italiano, questa è la lettera di un bambino ucraino che sognava di arrivare fino a te. Il nostro primo incontro è stato in televisione e mi sono innamorato subito di te. Vedevo Maldini, Baresi, Maradona, Platini, Van Basten, Baggio, Vialli e rimanevo fermo, come si rimane fermi davanti alle più grandi opere d’arte. La passione della gente, quasi una religione. Gli stadi pieni, anche di storia.