Gaeta.it - Analisi dell’acqua del fiume Basento: valutazione positiva per il consumo umano

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’acqua del, di vitale importanza per la popolazione lucana, è al centro dell’attenzione per una crisi idrica che coinvolge circa 140 mila residenti nei comuni del Potentino, compreso il capoluogo di regione. Recenticondotte dall’ARPAB hanno confermato che questa risorsa può essere destinata al, suscitando sia preoccupazioni sia manifestazioni di protesta da parte dei cittadini.Ledell’arpab e i risultatiDurante una riunione dell’unità di crisi svoltasi nella sede della Regione Basilicata a Potenza, è emerso che l’acqua prelevata dalè stata classificata come A2, il che significa che è adatta per il. I risultati delle, comunicati dal direttore tecnico-scientifico dell’ARPAB, Achille Palma, rivelano che sono stati riscontrati solo due deboli superamenti: nei livelli di tensioattivi e fosfati.