Gaeta.it - Serena Autieri porta ‘La Serendipity’ a Napoli: un omaggio alla tradizione musicale italiana

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwittertorna nella sua città natale per presentare ‘La Serendipity‘, un nuovo spettacoloche celebra le melodie italiane, in programma al Teatro Cilea dal 14 al 17 novembre. L’attrice e cantante napoletana guiderà il pubblico in un’immersione nelle melodie della cultura partenopea e romana, reinterpretando classici in una chiave affascinante e coinvolgente.Un’esperienzacoinvolgenteIl concerto, prodotto da Enrico Griselli, vanta l’accompagnamento di un’orchestra di sedici elementi, diretta dal Maestro Enzo Campagnoli. ‘La Serendipity‘ non si limita a proporre brani conosciuti, ma arricchisce il programma con omaggi a due icone della musica, Mia Martini e Domenico Modugno. Le reinterpretazioni delle loro canzoni rappresentano un tributo rispettoso e appassionato, promettendo di ravvivare i ricordi e le emozioni di chi ha cresciuto diverse generazioni con le loro melodie.