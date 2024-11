Roma-Genova Frecciargento parte 50 minuti in anticipo e lascia a piedi decine di passeggeri | Per essere puntuali non c’era altra soluzione

Leggi l'articolo completo su Open.online

Venerdì 8 novembre unè partito 50indalla stazione Terminindo adi. Lo racconta su La Stampa Salvatore Settis, anch’egli protagonista della disavventura. Il treno era programmato per le ore 16,20. Ma alle 16 – si legge – «l’agognato» è sparito dal tabellone dellenze. Il motivo? Il convoglio era partito alle 15,30. «Perpuntuale non», la spiegazione imbarazzata del personale di Trenitalia. Il suddetto treno non poteva, infatti, percorrere-Firenze sulla linea ad alta velocità. Impraticabile, scrive Settis, per impellenti lavori in corso. E dovendo esser dirottato sulla vecchia linea, sarebbe arrivato in ritardo. Tradotto: per farlo arrivare anonche farlo partire in