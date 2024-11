Lanazione.it - Mattagnanese in formato derby. Battaglia vittoriosa con Prato

Borgo San Lorenzo in festa. Labatte 1-0 il Futsalnel supertoscano del campionato di serie B. Determinante per i mugellani un gran gol del capitano De Gennaro, a metà del secondo tempo, con un tiro dal limite dell’area leggermente deviato. Tre punti d’oro per i mugellani che tornano a vincere, dopo tre sconfitte consecutive, contro i rivali di sempre in una sfida di antiche tradizioni e rivalità. La partita è stata molto combattuta e tattica e con un risultato finale insolito per il calcio a 5. Ilha tentato anche la carta del portiere in movimento, ma senza riuscire ad agguantare il pareggio. Lasale a quota 6 in classifica a un solo punto dai pratesi. "Abbiamo ben interpretato la partita - dice il presidente della, Tommaso Quartani - conquistando la vittoria casalinga con grinta e impegno davanti a un numeroso pubblico che ringrazio.