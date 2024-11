Ilrestodelcarlino.it - Lotta ai vu’ cumpra alla Fiera di San Martino In due giorni 220 multe contro i parcheggi selvaggi

Santarcangelo, 11 novembre 2024 – Oggi a Santarcangelo è l’ultimo giorno delladi San. La festa, grazie anche al bel tempo, ha attirato nel weekend oltre 100mila visitatori. Tantissimi, e si sono visti tutti. anche sulle strade.sulla via Emilia e su altre arterie, in alcuni casi le auto sono state lasciate anche sulle piste ciclabili. La polizia locale, che in questiha avuto 18 vigili di rinforzo dai comuni vicini, ha già elevato 220dura anche ai vu' cumprà. Sono pochi, ma ci sono. Domenica pomeriggio gli agenti hanno provato a bloccare un venditore abusivo in viale Mazzini, chevista delle divise è scappato. Gli agenti hanno sequestrato 30 giubbotti e 30 tra borse, maglioni e sciarpe, tutti con noti marchi di alta moda (tra cui Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Moncler) contraffatti.