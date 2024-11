Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 11 novembre 2024: film e intrattenimento

Leggi l'articolo completo su Lopinionista.it

Su Rai Uno L’amica geniale, su Canale 5 La talpa. Guida aiTv della serata di lunedì 11Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 11? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.19 The Survivalist. Una pandemia devastante ha decimato l’umanità e gettato la civiltà nell’anarchia assoluta. L’agente FBI Ben, si vede costretto a proteggere una ragazza d’importanza vitale per l’umanità: è l’unica persona sulla faccia della terra ad esser immune al virus. I due dovranno vedersela con Aaron, capo di una gang, deciso a ottenere il suo sangue. Su Rai Movie dalle 21.10 Il mio nome è Nessuno.