Gaeta.it - Udienze sui migranti: la presidente di Magistratura Democratica critica il governo

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ledi convalida relative ai trattenimenti di settesi svolgeranno domani. Questierano stati portati in Albania il venerdì precedente. Un ottavo richiedente asilo, considerato vulnerabile al momento dell’arrivo, è stato riportato in Italia. La questione deicontinua a sollevare preoccupazioni e divisioni politiche, con le istituzioni giudiziarie impegnate in una contesa legale sempre più intensa.Riepilogo della situazione legaleLo scorso 18 ottobre, i giudici della sezione specializzata in materia di immigrazione del tribunale di Roma avevano negato la convalida dei trattenimenti disposti dalla questura, mandando inel centro di permanenza per il rimpatrio di Gjader. Questa decisione è stata immediatamente contestata dal Ministero dell’Interno, che ha presentato un appello in Cassazione.