Biccy.it - Scontro infuocato fra Bruganelli e Lucarelli: “Io mi guadagno da vivere, mai avuto un marito ricco”

Leggi l'articolo completo su Biccy.it

Unoquello che abbiamo appena visto nel corso della settima puntata di Ballando con le Stelle fra Soniae Selvaggia. La prima a stuzzicare è stata la concorrente che, dopo aver ballato un valzer con un busto ortopedico perché infortunata, ha detto rivolgendosi alla giudice: “Cosa c’è da capire ancora di me? Ancora tanto. Ne sono sicura. Però se vuoi puoi metterlo nel tuo profilo a pagamento così lo racconti. Realtà, non battuta! Più di una volta hai parlato di me, però dovevano pagare per venire a vedere cosa dovevi raccontare”. L’allusione è al numero della newsletter di Selvaggia dove ha raccontato tutta la verità sulla presunta richiesta da parte di Sonia di avere un ruolo in giuria. “Che battutona!” – ha risposto Selvaggia– “Questo è successo una volta, ma non ho capito, farsi pagare per il proprio lavoro è un delitto? Io non ho maifidanzati o mariti ricchi, mi devo guadagnare da