Life365 eu e Querzoli Due derby con Riccione

La.eu può tirare un sospiro di sollievo: questa volta non s’imbatterà in una veneta. Uscita a mani vuote (3-0 nel recupero della 2ª giornata) anche martedì da Castel d’Azzano, dimora della Smapiù Verona, e inchiodata al penultimo posto della classifica a braccetto con la Teodora Ravenna, la Forlì di coach Biagio Marone progetta un blitz balsamico nella ‘Perla Verde’, oggi (ore 18). Per raddrizzare una stagione in salita – già 3 i ko in 4 match disputati – ed evitare di piombare nel tunnel della crisi. Di fronte c’è una Lasersoftmatricola infida e dal ruolino di marcia antitetico alla Libertas: 3 vittorie, l’ultima delle quali sul taraflex del Giorgione, a fronte di un solo passo falso, e secondo posto in classifica, a quota 9, in condominio con Vicenza e Bologna, dietro solo alla capolista Angelini Cesena a punteggio pieno.