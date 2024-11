Anteprima24.it - Diciottenne ferito nella notte: lotta tra la vita e la morte in ospedale

Tempo di lettura: < 1 minutoNel corso della, alle ore 5 circa, personale del locale UPGeSP è intervenuto presso l’Vecchio Pellegrini per un soggetto ivi trasportato in quanto attinto da colpi d’arma da fuoco.Il predetto, un 18enne napoletano, è attualmente ricoverato in pericolo dipresso il predetto nosocomio. Dalla immediata ricostruzione di fatti è emerso che la vittima, poco prima, in questo centro storico, zona Tribunali, sarebbe stata attinta in circostanze ancora da accertare. Dinamica in fase di ricostruzione a cura della locale Squadra Mobile che procede.Immagine di repertorioL'articolotra lae lainproviene da Anteprima24.it.