WWE: Jey Uso sarebbe andato 'off-script' durante RAW

Grazie al suo periodo con la Bloodline, Jey Uso ha raggiunto vette di popolarità altissime, tant’è che al wrestler è stato concesso un importantissimo stint da wrestler singolo. Nell’ultimo periodo, però, Main Event si è riunito a suo fratello Jimmy e all’OTC, Roman Reigns, nel tentativo di contrastare e distruggere la Bloodline guidata da Solo Sikoa. Nell’ultimo episodio di RAW, Jimmy e Jey si sono confrontati sul ring e anche Sami Zayn si è aggiunto a loro, dopodiché c’è stato un momento molto particolare.Jimmy Uso non è sembrato molto propenso a riaccogliere Sami nella loro cerchia ristretta, mentre Jey ha difeso a spada tratta il suo amico.il segmento, Jey si è riferito all’ex campione Intercontinentale come “Sami Uso“, in un momento che ha suscitato il clamore del pubblico presente e online.