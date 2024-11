Dailyshowmagazine.com - Scopri “Ti Amo per Sempre”, il nuovo brano di Daniele Piovani che segna il passaggio dall’essere compositore a cantautore

Ilmilaneseha lanciato “Ti Amo per”, uncheuna nuova fase della sua carriera musicale. Con una lunga esperienza nella musica strumentale e una raccolta di 13 brani per pianoforte intitolata Sensazioni,si mette ora alla prova come, condividendo una canzone che esplora l’amore nella sua fase iniziale e più intensa.La Nascita di “Ti Amo per”: UnSincero e Personale“Ti Amo per” è il primo capitolo di unprogetto musicale che racconta diverse sfumature delle relazioni umane.spiega come questosia nato da un desiderio profondo di raccontare una storia d’amore vissuta. “Ci sono momenti nella vita in cui sentiamo il bisogno di esprimerci anche con la voce, non solo con le note,” afferma