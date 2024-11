Lortica.it - Arrestato in centro con nove dosi di cocaina e coltello: fermato 44enne per spaccio a Sansepolcro

, undi origine albanese già noto alle autorità è statodurante la notte in pienostorico.dai carabinieri per il suo comportamento sospetto vicino a Piazza Torre di Berta, l’uomo è stato trovato in possesso didie di unnascosto nella giacca. La droga è stata sequestrata, e l’uomo è stato portato in caserma per formalizzare l’arresto, poi trasferito alla Casa circondariale di Arezzo. Le forze dell’ordine indagano se si trattasse di una consegna o se fosse alla ricerca di potenziali acquirenti. I controlli della compagnia dei carabinieri diproseguono per contrastare lo, con attenzione particolare durante i fine settimana.L'articoloincondiperproviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti.