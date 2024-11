Bubinoblog - ALEX BRITTI SU RAI2: “CON L’AUTO-TUNE ANCHE SE NON SAI CANTARE… FAI IL CANTANTE”

è tra gli ospiti del prof. Vincenzo Schettini giovedì 7 novembre, in seconda serata su, alla ‘’Fisica dell’Amore’’.‘’Nel pop moderno, ormai accendie in cinque minuti diventano tutti cantanti. Oggi non è facile fare pop, ma c’è da dire che il pop viaggia su altri binari”, cosìnel talk show di.“Oggi soprattutto puoinon saper cantare e fare ilpop, perché viaggia su altri binari, c’è l’empatia del personaggio, il testo, quello che dici, la musica che magari somiglia a qualcosa che ti piace e ti richiama l’attenzione, quindi sono molte le componenti. Invece un tenore si basa solo sulla voce, se non sai cantare sei in mezzo ad una strada’’.È la confessione chefa al professore Vincenzo Schettini, stasera sulla seconda rete Rai.