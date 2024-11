Pace fatta tra Miccoli e Maria Falcone | nasce un progetto di scuola calcio a Palermo per i giovani a rischio

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Poco tempo fa Fabriziosi è recato alla Fondazioneper riappacificarsi con, la sorella del magistrato barbaramente ucciso nella strage di Capaci. Tra i due non solo è scoppiata la, ma sono state gettate le basi per undestinato ad aprire unaalla Kalsa, storico quartiere di. Con questo gestoha provato a riabilitare definitivamente la sua immagine, sporcata dopo alcune intercettazioni del 2011 quando l’ex calciatore insultòrivolgendosi a lui come “quel fango”. La promessa di: unaper iha già scontato 3 anni e 3 mesi per estorsione aggravata dal metodo mafioso e si è sempre detto profondamente pentito per aver proferito quelle frasi offensive e ingiuriose verso il giudice, ribadendo la sua volontà di fare qualcosa di concreto per la città di, di cui è stato giocatore e capitano per anni.