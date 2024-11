Liberoquotidiano.it - "Mega-frodi elettorali, la polizia deve intervenire". Clamoroso Trump: denuncia brogli nello Stato decisivo

"Voci diin Pennsylvania". Donaldribadisce le accuse e punta il dito in particolare sulla situazione ai seggi di Philadelfia: "Intervenga la!", chiede il candidato repubblicano alla Casa Bianca in un post sul social media Truth dopo aver già parlato di questi presunticinque giorni fa. Ladi Philadelphia, "non è al corrente" degli "enormiche starebbero avendo luogo nella città, a cui ha fatto riferimento il tycoon. Un portavoce del dipartimento dilocale ha detto all'emittente Cnn che le forze dell'ordine "non sanno a cosa""si riferisca". La Pennsylvania è uno dei sette "swing state", i cosiddetti stati-ballerini che tra Sud e Midwest decideranno l'esito del voto. In ogni caso, stando ai sondaggi, in tutte queste sfidee la sfidante democratica Kamala Harris se la vedranno fino all'ultimo voto.