Oasport.it - LIVE Paolini-Zheng, WTA Finals 2024 in DIRETTA: scontro diretto che vale la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale dell’incontro valido per la terza giornata del gruppo porpora delle WTAtra Jasminee la cinese Qinwen. Quarto confrontotra le due giocatrici, con l’azzurra uscita sempre sconfitta nei precedenti. Il match è un autentico spareggio, chi vince approda in. Jasmine arriva a Riad da una trasferta cinese non entusiasmante in cui ha raggiunto i quarti a Wuhan. La toscana aveva bisogno di recuperare energie psicofisiche dopo una stagione tanto positiva quanto estenuante, e per tale motivo si è poi cancellata dal WTA di Guangzhou. Finalista al Roland Garros e Wimbledon, vincitrice del WTA 1000 di Dubai e splendida protagonista anche in doppio,nelleha sconfitto all’esordio la kazaka Rybakina prima di uscire sconfitta con onore dalla sfida alla numero 1 del mondo Sabalenka.