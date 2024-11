Game-experience.it - Quando verrà annunciata Nintendo Switch 2? Risponde il presidente di Nintendo

Leggi tutto su Game-experience.it

Ildi, Shuntaro Furukawa, ha confermato nuovamente cheentro la fine di Marzo 2025, precisando di conseguenza che non sono assolutamente cambiati i piani riguardanti l’annuncio ufficiale della nuova generazione di console. Furukawa ha quindi ribadito che il reveal dell’attesissimo nuovo hardware godrà di un annuncio ufficiale entro la giornata del 31 marzo 2025, precisando inoltre che le vendite attuali disono ritenute positive all’interno della società: “Per una piattaforma nel suo ottavo anno di vita, la domanda appare stabile sia lato hardware che lato software. Tuttavia le vendite sono state inferiori rispetto alle nostre stime, ed è in considerazione di questo dato che abbiamo deciso di rivedere le previsioni sia per l’hardware che per il software, riformulando di conseguenza anche le stime relative alle entrate.