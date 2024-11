Ilrestodelcarlino.it - "Molto rumore per nulla", Guenzi apre la stagione della Nuova Fenice

Serata inaugurale per ladel Teatro Ladi Osimo, promossa dal Comune insieme ad Amat e Asso. Oggi e domani (ore 21.15) va in scena ‘per’ di Shakespeare, con Lodoe Sara Putignano come protagonisti. La regia è di Veronica Cruciani, che firma anche l’adattamento insieme a Margherita Laera. Come in molte delle commedie del Bardo, la storia è giocata su scambi di persona, intrighi, duelli e giochi di parole. E proprio i giochi di parole vengono ad assumere in questa vicenda un significato fondamentale. Tutta l’opera si articola su equivoci originati in prima battuta da quello che i protagonisti dicono; tutti i personaggi vengono ingannati, truffati dalle parole che loro stessi pronunciano o ascoltano. Quello che Shakespeare mette in evidenza, scrivendo quest’opera, è il potere delle parole, il potere dell’interpretazione e il potere del racconto, in una vicenda in cui vero e falso non sono altro che le diverse versioni di una stessa realtà.