Lapresse.it - Ita-Lufthansa: accordo bloccato. I tedeschi: “Noi rispettiamo patti 2023”

per la cessione di Ita a: lo riferisce il Corriere sul sito del quotidiano. “Il Grupposta rispettando l’delcon il Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano (Mef) per l’acquisizione di una quota iniziale del 41% di ITA Airways. La compagnia ha firmato il necessario pacchetto di misure correttive entro la scadenza concordata” ha riferito a LaPresse il Gruppoin merito alla trattativa con ITA Airways. Da quanto apprende LaPresse da fonti informate a Bruxelles, il pacchetto con gli impegni presi da Ita eper il via libera all’operazione non è stato ancora inviato alla Commissione europea. La scadenza di ieri riguardava la firma, mentre per la consegna la scadenza è lunedì prossimo. Da parte sua, l’Esecutivo Ue riferisce: “Siamo in contatto sia conche con il ministero dell’Economia italiano per Ita.