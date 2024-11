Sport.quotidiano.net - Il tecnico del Monaco: "Il ko contro l’Angers non mi è andato giù. Affrontiamo una squadra in salute, temo Ndoye e Orsolini». Hutter: "Sono arrabbiato e l’ho detto ai ragazzi»

Adolfscuote il. La sconfitta casalinga condi venerdì non è andata giù al. Numeri alla mano, la stagione dei monegaschi è fin qui di alto profilo: secondi in Ligue 1 alle spalle del Psg, a pari punti con il Marsiglia di De Zerbi, e in Champions viaggiano a vele spiegate e imbattuti, grazie alle vittorie casalinghe con Barcellona e Stella Rossa e al pareggio di Zagabria con la Dinamo.(foto Ansa) però non dorme sonni tranquilli: "Troviamo un Bologna ine in fiducia, grazie alle vittorie su Cagliari e Lecce. E poi hanno individualità importanti comee Freuler". Ilvive un momento opposto. Arriva a questo incrocio di Champions dopo due ko consecutivi in campionato, con Nizza e Angers e ilnon usa la diplomazia per spiegare di non averli digeriti.