Weekend di successi e sconfitte per il settore giovanile amaranto

Fine settimana ricco di emozioni per ildell’Arezzo, con importanti risultati per le categorie Under 17, 16 e 15, che conquistano vittorie rispettivamente contro Foggia e Vis Pesaro. L’Under 14, nonostante una prestazione di carattere, subisce una sconfitta casalinga contro la Torres per 3-2. Under 17 In trasferta contro il Foggia, l’Arezzo Under 17 ottiene tre punti cruciali grazie a un 2-0 frutto di un gioco solido e incisivo. Dopo un primo tempo combattuto, glisi portano in vantaggio al 15’ con Valenti, seguito dal raddoppio di Minocci al 25’. Nel secondo tempo, nonostante un rigore sbagliato dal Foggia, la squadra toscana riesce a difendere il vantaggio, mantenendo la porta inviolata grazie alle parate decisive di Rossi. Under 16 In casa, l’Arezzo Under 16 si impone nettamente sulla Vis Pesaro con un 3-0 che evidenzia una grande concretezza offensiva.