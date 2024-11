Lanazione.it - Non basta il goal di Razzolini per la rimonta. Terza sconfitta per l'ACF Arezzo

Leggi tutto su Lanazione.it

, 4 novembre 2024 –Nonildiper laper l'ACF. Riprende il campionato e le citte di Ilaria Leoni si presentano a Cesena per cercare la vittoria, che manca da due partite. CESENA – ACFCESENA: Serafino, Battilana (Groff 29’), Casadei, Belloli (Mak 61’), Tironi, Petrova (D’Elia 72’), Lamti, Milan (Harvey 61’), De Sanctis, Vergani, Di Luzio (Calegari 72’) A disposizione: Belli, Mak, D’Elia, Groff, Harvey, Testa Sofia, Testa Emanuela, Jansen, Calegari All. Alain Conte ACF: Nardi, Tuteri, Bruni, Zito, Lorieri (Fortunati 79’), Taddei, Licco (Carcassi 45’), Martino (Lunghi 79’),, Barsali (Baccaro 85’), Fracas A disposizione: Bartalini, Carcassi, Santini Margherita, Fortunati, Lunghi, Toomey, Corazzi, Baccaro, Blasoni All.