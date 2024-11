Oasport.it - NFL 2024 (week 9): successi importanti per Lions, Vikings, Bills, Bengals e Commanders

La9 della NFL, in attesa dei Kansas City Chiefs (7-0) che giocheranno questa notte ci regala conferme. Nella NFC i Detroitcomandano andando sul 7-1 inseguiti da Washington(7-2), Minnesotae Philadelphia Eagles (6-2). Nell AFC, invece, i Buffalo(7-2) si mettono alla caccia di Mahomes e compagni, mentre vincono Baltimore Ravens (6-3) e Cincinnati(4-5) che provano a risalire la china. per Nella AFC East i Buffalo(7-2) soffrono ma piegano 30-27 i Miami Dolphins (2-6) con Josh Allen che prosegue nel suo dominio con 235 yds e 3 mete. Gli Atlanta Falcons (6-3) non danno scampo ai Dallas Cowboys (3-5) vincendo 27-21 con Cousins da 222 yds e 3 mete ed i texani proseguono nel loro anno complicatissimo.