Oasport.it - LIVE Perugia-Civitanova 3-2, Superlega Volley in DIRETTA: rimonta furiosa degli umbri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23:15 Onore a, che per due set e mezzo ha condotto una gara dal gran ritmo in cui varie stelle del panorama internazionale si sono confrontate senza esclusione di colpi. Sugli scudi da un lato Ben Tara ed Ishikawa, dall’atra Lagumdzija e Loeppky. Ottime indicazioni dal rientro di Giannelli.3-2 (21-25, 25-27, 25-18, 25-18, 15-12). Finisce qui, con il contrattacco vincente di Ben Tara.rabbiosa. 14-12 Pipe vincente di Ishikawa. Due match point. 13-12 Che palla di Lagumdzija. Venticinquesimo punto del turco. 13-11 Splendido scambio chiuso dall’attacco magistrale di Plotnytskyi. 12-11 Imperterrito Lagumdzija tiene a contatto i suoi. 12-10 Diagonale perfetto di Plotnytskyi. 11-10 Scappa via il servizio proprio del nipponico. 11-9 C’è il tocco di Bottolo sull’attacco di Ishikawa.