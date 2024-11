Secoloditalia.it - Dopo il fango su Spagna, premier e reali, monta la rabbia per la fuga di Sanchez: “È scappato come un topo” (video)

sulla, ma il meteo stavolta non c’entra. Stavolta si parla dellanciato da una folla di sopravvissuti all’alluvione e inferocita contro le autorità che ieri hanno avuto la pessima idea di recarsi sui luoghi del disastro a Paiporta, nella regione di Valencia, dove si registrano finora oltre duecento morti. In quel luogo devastato e disperato, Re Felipe, la Regina Letizia e Pedro, accompagnati dal governatore Mazòn, hanno trovato ad accoglierli cittadini stremati almeno quanto furiosi, che sulle alte cariche in visita hanno riversato dolore, indignazione e. Lanciandogli contro palle die accuse pesantissime. «Assassini», «diteci il vero numero dei morti», «ma non vi vergognate?», sono solo alcune delle grida risuonate ieri nella cittadina alle porte di Valencia. Fino a quello che è sembrato l’urlo meno offensivo di tutti: «Andate via». La furia degli alluvionati su(subito in) ein visita nei luoghi del disastro Ma tra tutti,noto, è andata peggio alPedro Sánchez che,ha confermato il ministro degli Interni spagnolo, Fernando Grande-Marlaska alla Tve, «ha ricevuto un duro colpo» durante la visita con ia Paiporta, una delle città più colpite dalle alluvioni.