Ilnapolista.it - Bruno Fernandes: «L’esonero di Ten Hag? Bisogna che anche noi calciatori ci assumiamo responsabilità»

, calciatore del Mster United, ha parlato deldi Erik tenal termine del match contro il Chelsea di Premier League.: «di Tenchenoici» Al momento sulla panchina dello United c’è ad interim Ruud van Nistelrooy, ma tra pochi giorni gli subentrerà Ruben Amorim, ex tecnico dello Sporting Lisbona. Il centrocampista portoghese ha dichiarato: «Non fa bene a nessuno della società quando va via l’allenatore. I risultati non sono stati buoni ed è stato lui a pagare. Ogni volta che un allenatore se ne vaassumersi una parte di, la squadra non sta andando molto bene. È più facile sbarazzarsi di un allenatore che di 15 giocatori. Ho parlato con lui e mi sono scusato, mi è dispiaciuto che se ne sia andato». Prendendo Amorim, lo United dimostra di non aver imparato dai propri errori (The Athletic) Il rischio di prendere ten, che non aveva mai allenato in un top campionato europeo, è stato corso;se il suo Ajax 2018-19 sembrava una delle migliori squadre europee.