Spettacolo.periodicodaily.com - L’Eredità Incompiuta di Piero Ciampi Con “Siamo in cattive acque. Canzoni inedite”

Leggi tutto su Spettacolo.periodicodaily.com

Di, scomparso nel 1980, esce “in”, un doppio CD a cura di Enrico de Angelis, che contiene una straordinaria antologia dimai pubblicate prima, che porta la voce del cantautore livornese. Il progetto include undici brani inediti e ventunogià conosciute, ma con varianti significative, sia musicali che testuali. E’ in uscita il 21 novembre e in anteprima nazionale al Premio, Un Leggendae il Doppio CD “in” rappresenta un’occasione per riscoprire un grande poeta della musica.è senza dubbio uno dei più grandi poeti musicali che l’Italia abbia conosciuto. La sua vita, purtroppo interrotta prematuramente a soli 45 anni nel 1980, ha lasciato un vuoto e un’incompiutezza che continuano a emergere attraverso progetti abbozzati, poesie e provini.