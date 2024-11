Anteprima24.it - Ieri in Campania: Due ragazzini aggrediscono il Sindaco, arrestato 17enne per l’omicidio Romano

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, sabato 2 novembre 2024. Avellino – “Dopo quelle dei giorni scorsi sui tagli illegali di alberi nei Monti Picentini, piovono ancora critiche sull’amministrazione comunale di Montella, presieduta dalRizBuonopane. Questa volta, a suscitare l’indignazione generale è stata la scelta del comune di affidare alla Croce Rossa Italiana di Avellino il servizio di assistenza sanitaria per la quarantesima edizione della Festa della Castagna di Montella, iniziatae tuttora in corso. Storicamente, tale servizio è stato svolto dalla locale Misericordia che, per singolare coincidenza, è stata fondata nello stesso anno in cui è nata qui la “Sagra delxqla Castagna”. (LEGGI QUI) Benevento – Si è conclusa con l’arresto di Alfredo T., 44 anni, di Cautano, e Devid M.