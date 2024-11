Ecco Maria e Pietro Sposi scomparsi la svolta improvvisa | cosa sta succedendo

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

La notizia suMontanino eZaccaria, la coppia discomparsa lo scorso 29 ottobre, è arrivata poco fa. A rilanciarla, l’account twitter ufficiale di Chi l’ha visto, il programma di Federica Sciarelli che in questi giorni stava seguendo il caso. Sulla scomparsa dei neoerano fatte speculazioni a non finire. Nelle ore scorse la sorella diaveva rotto il silenzio con un post sui social. >>“Un caos dietro le quinte”. Ballando con le stelle, lite clamorosa tra i due concorrente: Selvaggia racconta tutto in diretta “Mio fratello e mia cognata non avevano alcun problema e non erano tristi – scriveva Silvana Montanino – Sono persone piene di vita che hanno sempre scherzato”. Smentendo, poi la circostanza – riportata dal sindaco di Cesa – secondo cui i due l’avrebbero avvisata di un imprevisto.