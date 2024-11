Justcalcio.com - Francesco Totti ‘torna’ nel Gladiatore II… e il pubblico impazzisce

Il ritorno di una leggenda ora come centurione dell'esercito romano. Ex calciatore italiano, leggenda del Calcio e della Roma, ha partecipato questo venerdì ad un evento presso il famoso festival Lucca Comics & Games, nella città di Lucca, in Toscana. Video RAI con il 'cameo' del leggendario calciatore italiano. Con stupore della gente, inizialmente con il volto coperto, è apparso vestito da centurione dell'esercito romano. L'obiettivo era promuovere l'atteso film "Il Gladiatore II", di Ridley Scott, che uscirà nelle sale italiane il 14 novembre.