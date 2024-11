Imolaoggi.it - Scuole Roma, una volta al mese ‘pasto green’ per i bimbi Leggi tutto su Imolaoggi.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Imolaoggi.it: Il menu green si inserisce pienamente negli obiettivi dell'Agenda 2030, in particolare l'Obiettivo 11, quello di rendere le città più sostenibili

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Unaal mese 'pasto green' per bimbidi; Menu green nelledi: unaal mese si mangerà solo vegetale;, via libera del Campidoglio al "menù green" nelle mense; Ioleggoperché al via, dal 9 al 17 novembre dona un libro a una scuola: l'iniziativa; C’era unauna scuola…;, proteste all’Istituto, gli studenti: ‘La scuola cade a pezzi, ci piove dentro’; Approfondisci 🔍

Una volta al mese 'pasto green' per bimbi scuole di Roma

(ansa.it)

È stata approvata dalla Giunta capitolina la Memoria per introdurre un menu green per i bambini e le bambine delle scuole, vale a dire un pasto, per una volta al mese, completamente vegetale, bilancia ...

Roma introduce un menu green nelle scuole per un'alimentazione sostenibile

(notizie.it)

Un passo verso la sostenibilità ambientale con un pasto vegetale al mese per gli studenti ...

Menu vegetale nelle scuole di Roma una volta al mese

(roma.repubblica.it)

La sperimentazione prevede un pasto bilanciato dal punto di vista nutrizionale e momenti di sensibilizzazione e informazione di studenti, famiglie e personale ...

Scuole da tagliare a Roma: ecco gli accorpamenti proposti per il 2025/26. Scatta la protesta

(romatoday.it)

Via libera dalla giunta capitolina alla delibera con le proposte per il 2025/26. Nel municipio XII è già partita la mobilitazione delle famiglie contro il rischio tagli ...