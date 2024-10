Ilfattoquotidiano.it - Scandalo spioni, i giornalisti del Sole 24 Ore chiedono chiarezza sul coinvolgimento della testata nell’inchiesta milanese su Equalize

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Era dall’autunno del 2016, all’epoca dello scoppio dellodelle copie digitali fasulle che ne gonfiavano spropositatamente la diffusione, che al24 Ore un’assemblea di redazione non durava quattro ore e mezza. Quel record è stato eguagliato ieri: nella sededel quotidiano confindustriale (ma soprattutto da remoto, visto che isono quasi sempre tutti in smart working) si è tenuto un serratissimo incontro straordinario indetto dal comitato di redazione, l’organismo di rappresentanza sindacale dei cronisti del giornale economico. Al centrodiscussione la vicenda degli “: dalle carte dell’inchiestaemergono più volte i nomi die managersocietà editoriale quotata in Borsa. Il primo nome che emerge è quello del giornalista Gianni Dragoni.