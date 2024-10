«Lo Stagista» tra antiquariato e social media: il libraio Luca Cena si racconta nella seconda puntata del podcast (Di giovedì 31 ottobre 2024) «Ogni libro può essere quel mattoncino mancante, rappresentare un pezzo di noi». Così Luca Cena, 39enne libraio antiquario torinese, spiega l’amore per la sua professione. E proprio questo lavoro, per sua stessa ammissione «anomalo», è protagonista della seconda puntata del podcast audio e video Lo Stagista di Filippo Grondona, prodotto da Faro Entertainment e SBAM Noisy Ideas in media partnership con Open. Luca Cena svela i segreti del suo lavoro: dalle origini del mestiere di libraio – che risalgono alla fine del Quattrocento – fino alla sua evoluzione contemporanea tra collezionismo e internet. La puntata sarà disponibile su tutte le principali piattaforme audio e in video su Spotify e sul profilo YouTube di Filippo Grondona a partire da giovedì 31 ottobre 2024. Leggi tutto 📰 Open.online (Di giovedì 31 ottobre 2024) «Ogni libro può essere quel mattoncino mancante, rappresentare un pezzo di noi». Così, 39enneantiquario torinese, spiega l’amore per la sua professione. E proprio questo lavoro, per sua stessa ammissione «anomalo», è protagonista delladelaudio e video Lodi Filippo Grondona, prodotto da Faro Entertainment e SBAM Noisy Ideas inpartnership con Open.svela i segreti del suo lavoro: dalle origini del mestiere di– che risalgono alla fine del Quattrocento – fino alla sua evoluzione contemporanea tra collezionismo e internet. Lasarà disponibile su tutte le principali piattaforme audio e in video su Spotify e sul profilo YouTube di Filippo Grondona a partire da giovedì 31 ottobre 2024.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Torna «Lo» di Fil Grondona: la seconda stagione del podcast, alla scoperta di lavori fuori dall’ordinario – Il trailer; "Basta stage per non pagare lavoro": la petizione dei Giovani Democratici di Milano; Pero, si suicida giovane studente universitario 26enne; Approfondisci 🔍

La Carta dei diritti dello stagista

(repubblicadeglistagisti.it)

1) Gli stagisti devono essere giovani e non devono avere significative esperienze lavorative precedenti. A questo proposito deve essere incentivato lo svolgimento di stage da parte di persone che ...

Lo stagista inaspettato streaming

(comingsoon.it)

Scopri dove vedere Lo stagista inaspettato in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Lo stagista inaspettato in gratis con pubblicità, abbonamento ...

Lo stagista inaspettato

(today.it)

È necessario attivare Javascript per poter visualizzare correttamente questa votazione. Nel film "Lo stagista inaspettato", un'azienda di moda decide di assumere uno stagista anziano e vedovo per ...

“Ha sabotato la nostrai AI”, TikTok licenzia uno dei suoi dipendenti

(leganerd.com)

ByteDance ha chiarito che lo stagista faceva parte del team di tecnologia pubblicitaria ... ridimensionando l’entità dell’incidente. “Il profilo social dell’individuo e alcuni articoli dei media ...