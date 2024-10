Juventus Ferrero | Orgogliosi di aprire lo Stadium all’Italrugby

Leggi tutto 📰 Sportface.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) “Noi come Juve siamo lieti diil nostro stadio: sarà la prima volta che ospiteremo un evento non calcistico, siamo una società non solo di calcio ma anche molto attenta al territorio”. Lo ha detto il presidente della, Gianluca, in vista del test match dell’Italrugby contro la Nuova Zelanda, in programma sabato 23 novembre all’Allianz. “Siamo contenti di questo accordo con la federazione italiana rugby, non durerà soltanto per questa gara ma sarà un accordo triennale anche per dare stabilità a questi eventi – ha aggiunto durante la conferenza stampa di presentazione che si è tenuto nella Sala della Trasparenza nel palazzo della Regione Piemonte, a Torino – e abbiamo aperto una mostra al museo della Juve: riguarda la storia del rugby, abbiamo avuto cimeli anche dalla federazione neozelandese e resterà aperta fino al giorno del match”.