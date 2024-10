Il letto "speciale" non arriva: anziana invalida costretta a dormire sul divano da 2 mesi (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il disservizio nella consegna di un letto "speciale" costringe un'anziana di 71 anni di Mestre, invalida al 100%, a dormire da due mesi sul divano. La vicenda è stata denunciata da Adico, a cui si è rivolta la malcapitata.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayAncora Veneziatoday.it - Il letto "speciale" non arriva: anziana invalida costretta a dormire sul divano da 2 mesi Leggi tutto 📰 Veneziatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il disservizio nella consegna di un" costringe un'di 71 anni di Mestre,al 100%, ada duesul. La vicenda è stata denunciata da Adico, a cui si è rivolta la malcapitata.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayAncora

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Al Centro Sartorla lampada che porta il sole col “raggio” terapeutico, utile per Alzheimer e Parkinson; «Carrara,ortopedico a ragazzo invalido: troppo difficile comunicare con Asl»; «Devo andare ama da solariesco»: i carabinieri del radiomobile di Terni in soccorso di un'anziana; Lino e Maika di Temptation Island ainsieme?la reazione di Alessia: “mi fa né caldo…; Ospedali, Nuoro è al collasso e da Cagliarilo stop ai pazienti; Mara Venier "censurata" da Barbara D'Urso: "lo posso dire? Adesso miun comunicato"; Approfondisci 🔍

In un monolocale è meglio un letto o un divano letto?

(immobiliare.it)

Capire come arredare al meglio il proprio monolocale è necessario per compiere le giuste scelte e ottimizzare lo spazio domestico.

Arriva novembre, cambiano alcune leggi: scopri quali

(tio.ch)

Tra le novità vi saranno le licenze di condurre formato carta di credito e i caratteri speciali sul passaporto svizzero.

Posti letto per universitari, dal Mur 187 milioni di euro. Per gli studenti non basta: “Sono 830.000 gli studenti fuorisede”

(orizzontescuola.it)

"Con ulteriori 187 milioni è stato rifinanziato il quinto bando della legge 338/2000 per la realizzazione di strutture universitarie.

Arriva la soluzione definitva per dormire sereni in camera da letto: tutti pazzi per il ‘metodo scandinavo’

(designmag.it)

Arriva anche in Italia il metodo ... A differenza di chi dorme da solo in un letto grande e comodo, chi condivide il letto con il proprio partner, non solo dovrà dividersi lo spazio sul materasso ...