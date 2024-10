Agi.it - Pd scosso, ora all-in su Umbria. Pressing su nodo coalizione

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) AGI - La prova del nove sarà l'. A questa regione sono appese le speranze dei dem di rendere la tornata delle regionali un successo, nonostante la sconfitta subita in Liguria. Perchè, se è vero che il 'triplete' era considerato un obiettivo ambizioso, ribaltare il 2-1 iniziale a favore del centrodestra in un 1-2 per il centrosinistra è, ora, l'obiettivo minimo (dato che neppure il più pessimista fra i dem arriva ad evocare lo spettro della sconfitta in Emilia-Romagna). Gli alti ranghi del Pd, pur scossi dalla vittoria di Marco Bucci, credono nella 'remuntada' e rimandano ogni discussione interna su quanto avvenuto e su quanto è da fare a dopo il doppio appuntamento di novembre. Una fiducia alimentata soprattutto dal fatto che la candidata di centrosinistra, Stefania Proietti, gode dell'appoggio di tutto il fronte delle opposizioni, Calenda e Renzi compresi.