Nuovi defibrillatori tra centro e marine: Melendugno sempre più città cardioprotetta (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Melendugno - Melendugno si propone come città cardioprotetta in seguito all'iniziativa intrapresa dell'Amministrazione comunale, che nelle scorse ore ha dotato il territorio comunale di Nuovi dispositivi Dae, ovvero i defibrillatori automatici esterni. Tali apparecchi sono stati ubicati nei punti Lecceprima.it - Nuovi defibrillatori tra centro e marine: Melendugno sempre più città cardioprotetta Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)si propone comein seguito all'iniziativa intrapresa dell'Amministrazione comunale, che nelle scorse ore ha dotato il territorio comunale didispositivi Dae, ovvero iautomatici esterni. Tali apparecchi sono stati ubicati nei punti

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:tra: Melendugno sempre più città cardioprotetta; Leggi >>>

Nuovi defibrillatori tra centro e marine: Melendugno sempre più città cardioprotetta

(lecceprima.it)

L'iniziativa del Comune è svolta in coordinamento con la Protezione Civile locale presieduta da Gigi Gallo, e con i volontari del posto ...

A Galbiate cinque nuovi defibrillatori grazie a un progetto condiviso

(msn.com)

Con l’installazione dei nuovi defibrillatori, Galbiate mette a disposizione ... Per questo si possono trovare non solo in centro Galbiate ma anche a Sala al Barro, a Solaro, a Bartesate, a ...

La sicurezza è a portata di tutti. Due nuovi defibrillatori in strada: "Preziosi per salvare vite umane"

(msn.com)

Il Comune di Montespertoli continua a investire nella sicurezza della comunità, inaugurando due nuovi Defibrillatori automatici esterni: dispositivi fondamentali per intervenire in caso di arresto ...

Giulianova cardioprotetta, nuovi defibrillatori agli Istituti Comprensivi

(ekuonews.it)

GIULIANOVA – Le scuole di Giulianova più sicure perché dotate di nuovi defibrillatori ... ha consegnato il defibrillatore donato a giugno. Presente anche il dottor Paolo Calafiore, consigliere ...