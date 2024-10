Sport.periodicodaily.com - Como-Lazio: le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I lariani vogliono tornare a vincere per risalire in classifica, ma i biancocelesti navigano nelle zone alte e puntano a rimanerci.si giocherà giovedì 31 ottobre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Sinigaglia.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lariani non vincono da tre giornate nelle quali hanno raccolto soltanto un punto, frutto di due sconfitte e un pareggio. La squadra di Fabregas può comunque sorridere per l’imbattibilità casalinga che dura da gennaio, quindi dovrà fare affidamento su questo fattore per tornare a fare punti pesanti per la salvezza. I biancocelesti stanno letteralmente sorprendendo soprattutto per l’inizio di stagione nel quale hanno viaggiato con il freno a mano tirato.