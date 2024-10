Desideri imparare l'inglese? A Lecco c'è un corso gratuito (Di martedì 29 ottobre 2024) Hai sempre desiderato imparare l'inglese e aspettavi l'occasione giusta? A Lecco se ne presenta una ghiottissima tra novembre e dicembre, addirittura gratuita.L'appuntamento è al centro civico Sandro Pertini di Germanedo, via dell'Eremo 28, dove l'informagiovani del Comune di Lecco propone Leccotoday.it - Desideri imparare l'inglese? A Lecco c'è un corso gratuito Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Hai sempre desideratol'e aspettavi l'occasione giusta? Ase ne presenta una ghiottissima tra novembre e dicembre, addirittura gratuita.L'appuntamento è al centro civico Sandro Pertini di Germanedo, via dell'Eremo 28, dove l'informagiovani del Comune dipropone

