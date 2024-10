Brucia Cascina don Guanella: indagano i carabinieri (Di martedì 29 ottobre 2024) Doppio incendio all'interno di Cascina don Guanella. Nella tarda serata di lunedì 28 ottobre le fiamme hanno avvolto una specifica area sita all'interno del terreno agricolo: i residenti nella zona hanno allertato i responsabili della struttura gestita da don Agostino Frasson e da qui il Leccotoday.it - Brucia Cascina don Guanella: indagano i carabinieri Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Doppio incendio all'interno didon. Nella tarda serata di lunedì 28 ottobre le fiamme hanno avvolto una specifica area sita all'interno del terreno agricolo: i residenti nella zona hanno allertato i responsabili della struttura gestita da don Agostino Frasson e da qui il

È morto Valerio Micheli - contadino gentiluomo e amico di cascina Don Guanella

(Leccotoday.it)

È morto improvvisamente nella notte Valerio Micheli, contadino simbolo di Valmadrera. Aveva 84 anni e per tutti era noto come Ul Mandell, per la provenienza originaria, quando i terreni del Moregallo erano raggiungibili solo via lago. Con la ...

