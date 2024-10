Liberoquotidiano.it - Pur di affossare Conte, Grillo è diventato come quei personaggi che sfotteva a teatro

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Se fosse capitato a un altro, Beppe ci avrebbe costruito un bel pezzo dei suoi, uno di quelli carichi di invettive, di sdegno: un contratto da 300 mila euro per una consulenza; soldi che profumano di politica, di palazzo, di casta. E poi ci avrebbe messo il carico del comico: 300 mila euro all'anno per prenderli per il c..o, per parlarne male. «Robe da pazzi», avrebbe ridacchiato a mo' di sfottò. Sarebbe stato un bel pezzo di comizio-show. Se non fosse che quel contratto è il suo, che300 mila euro all'anno odoranti di Palazzo finiscono nelle sue tasche. Anzi, finivano perché ora Giuseppenon ha più voglia di farsi prendere per i fondelli: «Che pretendeva, un vitalizio?». Cosisi fa con il collaboratore più lontano dal giro che conta, lascerà scadere l'accordo con tanti saluti. O almeno così sperano l'ex premier e i suoi più stretti collaboratori.